Facebook, ora le verità scomode arrivano da dentro

The Wall Street Journal's Facebook Files è una recente serie di podcast investigativi in sei parti che fornisce uno sguardo ineguagliabile all'interno delle operazioni commerciali del gigante dei social media. Al Journal è stata fornita una carrellata di documenti interni in gran parte scritti da un gruppo di ricercatori all'interno della società il cui compito era quello di studiare i fallimenti della piattaforma e cercare di trovare soluzioni. Ciò che la cache mostra è la mancanza di volontà o l'incapacità di Facebook di affrontare il danno che sa di causare. I documenti e le interviste con dipendenti attuali ed ex descrivono come le regole della società favoriscono le élite, come i suoi algoritmi favoriscono la discordia, e come i cartelli della droga e i trafficanti di esseri umani usano apertamente i suoi servizi.

L'informatore anonimo che ha condiviso volumi di ricerca interna e documenti con il Journal ha anche presentato denunce con la Sec sostenendo che Facebook sta nascondendo la ricerca sulle sue carenze agli investitori e al pubblico. La sua identità è stata rivelata su "60 Minutes" della CBS domenica sera. Si tratta della 37enne Frances Haugen, l'ex project manager reclutata da Facebook nel 2019 per lavorare su come affrontare le interferenze elettorali e la disinformazione prima delle elezioni del 2020. Haugen, una scienziata dei dati che in precedenza ha lavorato per altri giganti tecnologici come Google e Pinterest, ha detto che quello che ha visto a Facebook era "sostanzialmente peggiore... di qualsiasi cosa abbia visto prima". L'azienda ha sciolto il suo team di integrità civica poco dopo le elezioni presidenziali e ha spento altre misure di protezione elettorale - decisioni che Haugen suggerisce hanno permesso alla piattaforma di essere usata per aiutare ad organizzare la rivolta del 6 gennaio a Capitol Hill. Ha presentato le sue dimissioni, ma sapeva che prima di andarsene a maggio avrebbe dovuto tirar fuori abbastanza documenti in modo che "nessuno possa mettere in dubbio che questo sia reale".

Haugen dice che la portata del problema è molto peggiore di quanto l'azienda lasci intendere o il pubblico capisca. Sostiene che Facebook nasconde le prove che la piattaforma viene utilizzata in modi deleteri e che il suo algoritmo mette il turbo alle divisioni alimentando contenuti odiosi e sbagliati. Ma essendo la disinformazione l'arma principale nelle guerre ideologiche in corso, Haugen dice che l'azienda ha scelto il profitto rispetto alla sua responsabilità morale di ridurre la tossicità diffusa sulla sua piattaforma. Dice che il suo intento nel farsi avanti è quello di sistemare l'azienda, non di danneggiarla.

Haugen dovrebbe testimoniare davanti a una sottocommissione del Senato martedì. La scorsa settimana, il comitato ha ascoltato il capo globale della sicurezza di Facebook, che ha testimoniato sugli effetti dei suoi prodotti sulla salute mentale dei giovani. I legislatori di entrambi i partiti hanno accusato Facebook di ignorare la ricerca interna che ha concluso che la sua app Instagram ha peggiorato i problemi di immagine corporea per gli adolescenti, soprattutto le ragazze adolescenti, e che gli adolescenti "incolpano Instagram per l'aumento del tasso di ansia e depressione".