Elezioni: a San Cataldo in vantaggio il candidato M5S-Pd, al ballottaggio con Lega-Fdi**

Palermo, 11 ott. (Adnkronos) - Quando mancano 6 sezioni su 28 complessive, a San Cataldo, piccolo comune del nisseno, è in vantaggio il candidato sindaco Gioacchino Comparato, sostenuto da M5S e Partito Democratico con il 27,43 per cento dei voti, segue Claudio Vassallo, sostenuto da Lega, Fratelli d'Italia e Tradizione e Futuro al 16,86 per cento, l'ex sindaco Giampiero Modaffari, sostenuto dalla liste Riprendiamoci la Città e Amiamo San Cataldo che è al 15,89 per cento. Si preannuncia dunque un ballottaggio tra M5S-Pd e Lega-Fdi.