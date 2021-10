Economia e finanza, gli appuntamenti di martedì 12 ottobre

FINANZA

- Roma: il Tesoro offre in asta BoT annuali per un importo di 6 miliardi. Ore 11,00 termine per la presentazione delle domande.



- Nell'ambito del Mese dell'educazione finanziaria, conferenza "Donne e cultura finanziaria. Un investimento per il futuro. Come possiamo dare un aiuto concreto? Come superare diffidenza o disinteresse?", organizzata da Banca d'Italia in collaborazione con il Consiglio Nazionale del Notariato. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Piero Cipollone, vice d.g. Banca d'Italia; Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità'; Magda Bianco, capo Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria Banca d'Italia; Valentina Rubertelli, presidente Consiglio Nazionale del Notariato. In streaming.



ECONOMIA

- Milano: a SMAU ospiti internazionali incontrano l'ecosistema italiano dell'innovazione: oltre 14 Paesi del mondo per l'iniziativa Italia RestartsUp. L'evento prosegue il 13 ottobre.

- Roma: "Silver Economy, Made in Italy, Industry 4.0: leve per la crescita del Paese". Ore 9,30. Partecipa, tra gli altri, Carlo Robiglio, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria. Hotel St. Regis, Via Vittorio Orlando 3 e in streaming.

- Prende il via il "Salone della CSR e dell'innovazione sociale". Alle ore 9,30 evento di apertura "Rinascere sostenibili". Partecipa, tra gli altri, Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.

- Alle ore 11,15 'Il ruolo della finanza per la sostenibilita'' con Andrea Sironi, presidente Borsa Italiana. Universita' Bocconi. I lavori terminano domani.

- convegno online di presentazione della ricerca dell'Osservatorio Transizione Industria 4.0 della School of Management del Politecnico di Milano "L'industria digitale in un mondo che cambia". Ore 9,30.

- conferenza stampa di presentazione della nona edizione di "Milano Design Film Festival". Ore 10,30. Teatro Franco Parenti.

- presentazione dell'Osservatorio THSN/Ora di Futuro 2021. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Marco Sesana, country

manager e ceo Generali Italia; Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato. In streaming.



- webinar Arthur D Little su "Sostenibilita' sostenibile. Quanto costa al presente la sostenibilita' del futuro?". Ore 11,30.

- Milano: conferenza stampa "MADE expo", fiera dell'edilizia e delle costruzioni. Ore 12,15. Presso sede Assimpredil Ance -

Auditorium Claudio De Albertis, via San Maurilio, 21.

- 6 Convegno SUERF "Prospettive UE e USA: cambiamenti climatici?". Ore 13,30. In streaming.

- Washington: nell'ambito delle riunioni annuali del FMI, pubblicazione del 'World Economic Outlook' e conferenza stampa con Gita Gopinath, Petya Koeva Brooks e Malhar Nabar. Ore 15,00. Alle ore 16,00 pubblicazione del 'Global Financial Stability Report' e conferenza stampa con Tobias Adrian, Fabio Natalucci e Nassira Abbas.

- Dubai: EXPO Dubai - High Level Meeting e Global Business Forum Africa, organizzato da Italian Commissioner's General Office for Expo 2020, Side Event Global Business Forum Africa. Ore 16,00. Partecipa, tra gli altri, Barbara Beltrame, Vice Presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione.

- "A story made of future", evento di celebrazione del 70ennale di Elettronica SpA, azienda leader mondiale nel settore della difesa. Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico; Lorenzo Guerini, ministro della Difesa; Enzo Benigni, presidente e a.d. Elettronica; Franco Bernabè, presidente Acciaierie d'Italia; Dov Moran, managing Partner, Grove Ventures, Investitore, imprenditore e inventore della chiavetta USB; Roberto Baldoni, direttore dell'Agenzia per la

Cybersicurezza Nazionale; Gianni Letta, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Domitilla Benigni, direttore generale e a.d. Elettronica. In streaming.

- Milano: "Il Secolo che cresce. Eredità e prospettive di una stagione che continua", ciclo di incontri tra i testimoni del mondo industriale e i protagonisti che oggi lavorano alla creazione di nuove opportunita' di sviluppo, organizzato da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e Fondazione Fiera Milano. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Bazoli, Presidente emerito di Intesa Sanpaolo. Viale Pasubio, 5 e in streaming su fondazionefeltrinelli.it.

POLITICA E ATTIVITÀ PARLAMENTARE

Camera

11,00 interpellanze e interrogazioni (Aula)

12,45 audizione Codirp su Ddl lavoro agile (Finanze)

13,15 Dlgs codice Ue comunicazioni elettroniche

(Trasporti)

13,20 audizioni Neodemos e Irpps su Ddl pensioni

(Lavoro)

13,50 audizione presidente Inps, Pasquale Tridico, su

Ddl pensioni(Lavoro)

13,30 Dlgs direttiva mercato energia elettrica; Dm

costi energia-Covid (Attivita' produttive)

14,00 Dl giustizia e proroghe (Affari costituzionali)

14,00 Dlgs antiriciclaggio (Giustizia)

14,00 Dm Space situational awareness (Ssa); sistemi

missilistici difesa aerea Principal navi Andrea Doria

e Caio Duilio; aggiornamento capacita' di comando e

controllo multidominio Brigate Esercito; acquisizione

veicoli Lince 2 (Difesa)

14,00 Dlgs direttiva Fondo risoluzione unico; Dm

convenzione ministero Economia-Agenzia entrate

(Finanze)

14,00 Dlgs attuazione direttive Ue Copyright e mercato

audiovisivi (Cultura e Trasporti riunite)

14,00 Dlgs direttive plastica monouso; fonti

rinnovabili (Ambiente e Attivita' produttive riunite)

14,20 audizione Cesare Damiano, presidente Commissione

lavori gravosi (Lavoro)

14,30 risoluzione relazione ministro Economia su

riscossione (Finanze)

14,30 risoluzioni su tutela Ue comparto ittico

nazionale (Agricoltura)

14,30 Dlgs veicoli ecologici (Politiche Ue)

15,00 atti Ue finanza digitale (Finanze)

15,00 Dl infrastrutture (Ambiente e Trasporti riunite)

15,20 pregiudiziali Dl giustizia e proroghe; Ddl

costituzionale tutela ambiente (Aula)

19,30 Dl infrastrutture (Ambiente e Trasporti riunite)

20,00 audizione direttore America Latina Enel,

Maurizio Bezzeccheri (Comitato America Latina -Esteri)

Senato

9,00 Audizioni su Dlgs diritto d'autore di Commissione

europea, Siae, Fieg, Univideo, Fapav, Fimi, Fem e Uspi

(Giustizia e Lavori Pubblici)

12,00 Relazione su criteri revisione meccanismo

controllo e discarico dei crediti non riscossi

(Finanze)

12,30 Convenzione tra ministro Economia e direttore

Agenzia Entrate per definizione servizi dovuti,

risorse disponibili, e strategie per riscossione

(Finanze)

13,00 Audizioni su Dlgs diritto d'autore di Societa'

italiana per l'ingegneria culturale, Mediaset,

Capitolo italiano Creative commons, Agcom (Giustizia e

Lavori Pubblici)

13,30 Audizione ministro Infrastrutture su impatto

cambiamenti climatici (Istruzione)

14,30 Ddl ratifica Accordo Italia - Centro

internazionale per l'ingegneria genetica e la

biotecnologia relativo alla sua sede in Italia e Ddl

ratifica Accordo Italia - Organizzazione europea di

diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un

Ufficio in Italia (Esteri)

14,30 Audizione Agcom su Dlgs fornitura di servizi di

media audiovisivi (Lavori Pubblici)

14,30 Dl contrasto incendi boschivi (Ambiente)

15,00 Piano transizione ecologica (Ambiente)

15,00 Convenzione tra ministro Economia e direttore

Agenzia Entrate per definizione servizi dovuti,

risorse disponibili, e strategie per riscossione

(Bilancio)

15,00 Dl modalita' operative consultazioni elettorali

2021 (Affari Costituzionali)

15,00 Dlgs sicurezza infrastrutture stradali, Dlgs

fornitura di servizi di media audiovisivi, Dlgs Codice

delle comunicazioni elettroniche, Dlgs riconoscimento

qualifiche professionali settore navigazione interna

(Lavori Pubblici)

15,00 Dl bollette (Industria)

15,15 Dlgs riduzioni tariffe a copertura oneri

generali sistema imprese energivore (industria)

15,30 Dlgs riduzione plastica su ambiente, Dlgs

promozione uso fonti rinnovabili, Dlgs mercato interno

energia elettrica Industria e Ambiente)

15,30 Dl estensione green pass (Affari Costituzionali)

16,30 Dl crisi impresa e Ddl ratifiche internazionali

e Ddl per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e

l'Associazione 'Chiesa d'Inghilterra' (Aula)

Organismi bicamerali

12,00 audizione Franca Berno, presidente Associazione

TuConFin, su mutui Banca Barclays indicizzati al

franco svizzero (Banche)

13,00 audizione direttore generale Agenzia

cybersicurezza nazionale, Roberto Baldoni (Copasir)

13,00 audizione presidente Rete Onu, Alessandro

Stillo, su flussi paralleli rifiuti (Ecomafie)

20,00 audizione amministratore delegato Rai, Carlo Fuortes (Vigilanza Rai)