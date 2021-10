E Volvo vuole andare in Borsa e fa promesse verdi

Volvo ha annunciato lunedì l'intenzione di quotarsi in borsa, mentre la casa automobilistica svedese si impegna con tutto il cuore a viaggiare… nella corsia sostenibile.

In realtà, Volvo stava progettando di fare il suo debutto in borsa già nel 2018, ma la casa automobilistica - preoccupata che l'allora inevitabile guerra commerciale avrebbe danneggiato la sua valutazione - alla fine ha deciso di non farlo. Ma ora le cose sono diverse: Volvo ha riportato i suoi migliori risultati di sempre per la prima metà dell'anno a luglio, e gli investitori sono stati entusiasti di acquistare grandi offerte pubbliche iniziali (IPO) ad ogni occasione. Se si aggiunge il fatto che Polestar - il cui 50% è di proprietà di Volvo - ha visto una forte domanda da parte degli investitori quando ha annunciato i piani di quotarsi in borsa la scorsa settimana, si può capire perché Volvo pensi che ora sia il momento di mordere la pallottola. L'Ipo è impostato per valutare Volvo a più di $ 30 miliardi e dovrebbe raccogliere la casa automobilistica circa 3 miliardi di dollari in contanti, che ha intenzione di utilizzare per la transizione ai veicoli elettrici (Ev) sul serio (tweet this).

Volvo potrebbe avere ragione a raddoppiare su EVs, con la domanda che va di forza in forza. Basta guardare Tesla: ha detto durante il fine settimana che ha consegnato un record di 241.000 auto lo scorso trimestre. Meno male che l'azienda sta aumentando la produzione con la costruzione di nuovi impianti in Texas e Berlino, allora.

Si può vedere la tendenza su una scala molto più grande: entro la fine di quest'anno si prevede che le vendite di veicoli elettrici in Europa saranno superiori del 500% a quelle del 2018, e il 25% delle nuove auto acquistate in Cina dovrebbero essere elettriche entro quattro anni. E le case automobilistiche non vogliono mancare: una società di consulenza di ricerca dice che stanno pianificando di spendere 330 miliardi di dollari per mettere a punto la tecnologia Ev nei prossimi cinque anni - il 40% in più rispetto all'anno scorso.