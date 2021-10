Arriva il robot che risolve (a mano) il cubo di Rubik

I tentacoli del polpo possono muoversi in molte direzioni, ma anche formare strutture rigide simili a giunti per movimenti più precisi. I bruchi possono viaggiare usando movimenti da verme, così come arrotolarsi e spingersi lontano dai predatori. Queste capacità permettono agli organismi di prosperare nel mondo naturale, non strutturato. Creare robot con quel tipo di fluidità di movimento, però, è stata finora una sfida fallita.

Ma con l'uso dell'inceppamento di trazione - cioè l'interazione indotta dal vuoto tra un fascio di piccole fibre - un team di ricercatori robotici di Yale ha sviluppato robot morbidi che sono abbastanza abili da gestire un cubo di Rubik e torcere il tappo di un barattolo. I ricercatori, guidati da Rebecca Kramer-Bottiglio, John J. Lee Associate Professor of Mechanical Engineering & Materials Science, hanno pubblicato i loro risultati su Science Advances.

La chiave dei robot dei ricercatori di Yale è che i loro attuatori - dispositivi che trasformano l'energia in lavoro meccanico - sono combinati con fibre che possono irrigidirsi rapidamente. "In contrasto con i sistemi robotici che impiegano più attuatori, che attivano un sottoinsieme di questi attuatori a seconda della configurazione e del comportamento del corpo desiderato, abbiamo sviluppato un approccio inverso in cui un singolo attuatore può raggiungere molte traiettorie modellando e controllando le proprietà del materiale sulla superficie dell'attuatore", ha detto Kramer-Bottiglio.

I tipici attuatori pneumatici morbidi incorporano modelli fissi di un materiale più rigido, così gli attuatori si muovono solo in una direzione pre-programmata quando vengono gonfiati. "Ma con l'inceppamento delle fibre, possiamo mettere queste fibre di regolazione della rigidità intorno all'attuatore in modo da poter cambiare quale parte è rigida", ha detto Bilige Yang, uno studente laureato nel laboratorio di Kramer-Bottiglio, e autore principale dello studio. Le fibre, quando sono bloccate dalla forza del vuoto, forniscono una maggiore rigidità su diversi lati del robot.

"Cambiando selettivamente la rigidità intorno a un attuatore cilindrico, lo rendiamo in grado di muoversi in qualsiasi direzione, il che simula ciò che un sistema biologico è in grado di fare", ha detto Yang. "Questo ci fa fare un passo avanti verso l'imitazione di ciò che la natura può fare".

I dispositivi di presa robotici convenzionali hanno una gamma limitata di movimento. Il sistema di fibre di trazione, però, fornisce abbastanza controllo per i robotisti per fare un dispositivo di presa abile, simile a una mano umana. Ciascuna delle dita robotiche del dispositivo ha il proprio set di fibre, che gli dà diversi tipi di movimenti. A seconda di quali fibre sono bloccate, le dita robotiche hanno dimostrato tre diverse modalità di presa: una "presa a pizzico" per raccogliere oggetti relativamente piccoli, un movimento di "aggancio verso l'esterno" per agganciare l'interno di oggetti concavi, e un movimento di torsione. Usando le tre modalità di presa separatamente, la pinza è stata in grado di prendere un cubo di Rubik, sollevare una ciotola e girare il tappo di un barattolo.

Con le fibre di presa a trazione, le modalità di rigidità possono cambiare in meno di un decimo di secondo. Questo tipo di agilità prepara i ricercatori per il loro prossimo obiettivo, che è quello di fare fogli che cambiano forma e controllare dinamicamente le curvature delle superfici dei robot usando questo sistema.