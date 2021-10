Los Angeles, 10 ott. - (Adnkronos) - Il campione dello Us Open Daniil Medvedev approda agevolmente al terzo turno del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 8.359.455 dollari). Il russo, numero 2 del mondo e prima testa di serie, supera lo statunitense McKenzie McDonald, numero 57 del ranking Atp, per 6-4, 6-2 in un'ora e 13 minuti.