Pallavolo: De Giorgi, 'analogie con generazione dei fenomeni, dobbiamo proseguire così'

Trento, 10 ott. - (Adnkronos) - “Le analogie di questo gruppo con la generazione dei fenomeni degli anni '90 le vedo nell’etica del lavoro, nello spirito di comunanza. Ora sta a noi proseguire in questo percorso”. Così l'allenatore dell'Italvolley Ferdinando 'Fefè' De Giorgi, ospite al 'Festival dello sport' di Trento insieme ad alcuni suoi giocatori come Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Giulio Pinali, Simone Anzani e Fabio Balaso, con i quali ha conquistato il titolo europeo il mese scorso in Polonia.

Nella classifica d’apprezzamento del pubblico di Trento misurata dai decibel degli applausi vince per distacco Alessandro Michieletto che insieme ai compagni si è raccontato con le domande di Gian Luca Pasini e Andrea Zorzi. “Due giorni fa mi sono misurato e ho scoperto che sono cresciuto altri due centimetri: ora sono 2.11”. Gli azzurri che in questo weekend hanno iniziato con i rispettivi club il campionato di Superlega hanno ripercorso la cavalcata che quest’estate ha riportato la Nazionale sul tetto d’Europa: “Questo gruppo mi ha contagiato – racconta Anzani che con 29 anni era il più grande degli azzurri -. Ero reduce dai Giochi e avevo molte scorie che mi portavo dietro da quell’esperienza finita come nessuno sperava finisse. E invece sono arrivato in ritiro a Mantova e ho trovato dei ragazzi che riuscivano a vivere ogni situazione con leggerezza. Questo è stato un fattore positivo”.