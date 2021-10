Roma, 10 ott (Adnkronos) - "I media continuano a raccontare di piazze piene per Giuseppe Conte, ma non so se poi queste persone votano per il M5s. Vanno in piazza per vedere l'influencer, il politico che ha firmato i Dpcm sul lockdown, non quello cui affidare il futuro del Paese". Lo ha detto Matteo Renzi all'Assemblea di Iv.