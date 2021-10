Roma, 10 ott (Adnkronos) - Serve una "grande opera di movimento che deve vedere il riformismo di Italia viva entrare in campo non con tattiche, alleanze o modelli vecchi come quelli che ho letto su giornali. Oggi il campo da costruire è a vocazione maggioritaria rivolgendosi a tutto il Paese". Lo ha detto la ministra della Famiglia Elena Bonetti nel suo intervento all'Assemblea di Iv.