Roma, 10 ott (Adnkronos) - Un governo 'freddo' e lontano dalla gente? "Quando vedo i fatti dico no. Nel Pnnr le cose importanti sulla prossimità ci sono, c'è la non autosufficienza, i soldi per nidi di infanzia. Non ci sono solo le misure 'fredde' ma tante cose molto 'calde'". Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'ora in più a proposito del malessere sociale sfociato nell'assalto alla Cgil di ieri da parte dei no green pass.