F1: Bottas, 'vittoria meritata, ho tenuto tutto sotto controllo'

Istanbul, 10 ott. - (Adnkronos) - “Probabilmente è stata una delle gare migliori che ho mai fatto. Al di là di un momento un curva 1 in cui sono scivolato, ho sempre tenuto tutto sotto controllo. La macchina è andata molto forte tutto il fine settimana". Queste le parole di Valtteri Bottas dopo il successo nel Gp di Turchia. "Non era semplice scegliere la strategia giusta con queste condizioni mutevoli del meteo -aggiunge il pilota finlandese della Mercedes-. Per fortuna abbiamo scelto il momento migliore per la sosta. La gara è andata liscia per me ed è stato il massimo, è una vittoria che mi sono guadagnato e meritato”.