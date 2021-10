Ebrei: Zaia, 'contrastare rigurgiti negazionismo che attecchisce in rete'

Milano, 10 ott. (Adnkronos) - Nella Giornata europea della Cultura Ebraica, il governatore Luca Zaia ricorda come "tra la Regione Veneto e la Comunità Ebraica veneziana e veneta esiste da sempre un profondo legame di amicizia, condivisione, collaborazione nel ricordare una pagina tra le più buie della storia e nel contrastare certi rigurgiti di negazionismo che non vanno sottovalutati e testimoniano come la civiltà e il rispetto tra i popoli e della loro storia non siano obbiettivi del tutto raggiunti".

Nel suo post su Facebook evidenzia come "Il revisionismo e il negazionismo sono fenomeni che dobbiamo ancora combattere nella società moderna perché purtroppo, di fronte alla realtà di un antisemitismo che assunse livelli di brutalità inimmaginabili, c’è ancora una quota di antisemitismo, con qualcuno che ancora nega l’esistenza dei campi di concentramento. Questa è una partita che dobbiamo gestire soprattutto con i giovani e nella rete. La rete oggi è un substrato indisturbato, dove ancora oggi attecchisce la pianta del negazionismo e dell’antisemitismo".

Per Zaia "Siamo di fronte a una storia di cui non possiamo dimenticare momenti tragici, sofferti e bui ma che abbiamo la certezza che comprende anche la condivisa condanna di quel tremendo passato e l’impegno perché la memoria di quegli eventi sia monito per il presente e per il futuro".