Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Io richiamo le parole di Mattarella, si applichino le leggi della Repubblica. Se ci sono violazioni bisogna perseguire gli obiettivi delle leggi della Repubblica, Mattarella dice parole sagge". Lo ha detto Antonio Tajani a Mezz'ora in più sulla mozione del Pd in Parlamento per sciogliere Forza Nuova per decreto.