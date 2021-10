Covid Locatelli, 'situazione continua a migliorare, no impatti negativi da scuole'

Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Siamo chiaramente in una situazione largamente favorevole", ma se la curva epidemiologica non preoccupa è grazie ai risultati raggiunti "attraverso la campagna vaccinale e attraverso comportamenti responsabili". Lo afferma Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus e presidente del Consiglio superiore di sanità, ospite della trasmissione tv 'Mezz'ora in più'.

"Non solo la situazione epidemiologica è favorevole ma continua a migliorare e la riapertura delle attività lavorative, così come delle scuole, al momento non ha impattato negativamente" conclude Locatelli.