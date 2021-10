Covid: Locatelli, 'risultato formidabile su vaccini, 85% con una dose e 80% 2 dosi'

Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Siamo all'85% che ha ricevuto almeno una dose e l'80% che ha ricevuto due dosi e questo è un risultato formidabile che credo debba essere riconosciuto a tutte le istituzioni sanitarie del Paese, alle attività del commissario per l'emergenza, un risultato che ci ha permesso di ridurre la circolazione virale e di ridurre il numero di morti". Lo afferma Franco Locatelli, coordinatore del Comitato tecnico scientifico per l'emergenza coronavirus e presidente del Consiglio superiore di sanità, ospite della trasmissione tv 'Mezz'ora in più'.

La pandemia fa meno paura, ma questi risultati sono stati raggiunti "attraverso la campagna vaccinale e comportamenti responsabili", aggiunge Locatelli.