Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Quello che è successo è molto grave, c'è l'indicazione di un malessere diffuso che esiste, e non va sottovalutato, e c'è il risorgere di una violenza squadrista, fascista. Ho sentito parole vaghe e non c'è da essere vaghi, c'è di mezzo Fiore e Forza nuova". Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'ora in più sull'assalto alla Cgil.