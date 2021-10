Covid: Letta, 'su mozione Pd per sciogliere Fn bisogna essere netti, Costituzione chiarissima'

Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Bisogna alzare la guardia, essere netti sullo scioglimento di Forza Nuova, le immagini sono chiare, non ci sono molti dubbi. Presenteremo una mozione, poi sono altri i meccanismi che portano allo scioglimento. Ma la Costituzione è chiarissima, non ci sono dubbi che Forza Nuova debba essere sciolta". Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'ora in più.

"Serve molta più attenzione verso quello che sta accadendo, bisogna stare attenti a tutte le prossime manifestazioni, lavorare su una prevenzione più efficace", ha aggiunto il segretario del Pd.