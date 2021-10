Roma, 10 ott (Adnkronos) - Una spaccatura con il centrodestra e una crisi di governo per la mozione del Pd sullo scioglimento di Forza Nuova? "No, non ce li vedo a difendere Forza e il signor Fiore. Se vogliono difendere Forza Nuova lo facciano". Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'ora in più.