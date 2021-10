Roma, 10 ott (Adnkronos) - "Bisogna che non ci sia nessuna forza politica che legittima in un modo o nell'atro queste forme di violenza. Oggi tutti hanno condannato, ma tutto questo è nato perchè da mesi ci sono ambiguità e si liscia i pelo a queste ambiguità". Lo ha detto Enrico Letta a Mezz'ora in più sull'assalto alla Cgil.