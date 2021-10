Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "Solidarietà alla Cgil per il vile attacco alla sede di Roma. Una ferma e decisa condanna a tutte le forme di estremismo e violenza, in un momento così delicato per il nostro Paese c’è bisogno di equilibrio ed unità". Lo afferma in un post su Facebook l'europarlamentare della Lega, Angelo Ciocca, al centro della cronaca per l'inchiesta 'Lobby nera' realizzata da Fanpage.