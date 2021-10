Milano, 10 ott. (Adnkronos) - "La risposta bella e pacifica oggi nelle manifestazioni davanti alle sedi della Cgil in Emilia-Romagna e in tutto il Paese. Partecipazione e dialogo contrapposti alla violenza e agli assalti squadristi. Lo ribadisco: Forza Nuova e tutti le organizzazioni di matrice fascista vanno sciolte una volta per tutte". Così su Facebook il presidente della Regione Emilia- Romagna, Stefano Bonaccini.