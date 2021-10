Roma, 10 ott. - (Adnkronos) - "So solo che mi rimangono pochi anni di carriera e che resterò per sempre al Psg". Marco Verratti chiude ad un possibile ritorno in Italia e giura fedeltà al club parigino, dove milita dal 2012. "Ogni tanto in Italia ci torno, sì, ma solo per la famiglia, il mare, la montagna e gli amici", aggiunge il 28enne abruzzese a France Info.