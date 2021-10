Torino, 10 ott. - (Adnkronos) - L'Italia batte 2-1 il Belgio nella finale per il terzo posto della Nations League disputata all'Allianz Stadium di Torino. Tutti nella ripresa i gol, con Barella al 2' e Berardi su rigore al 20' a segno per gli azzurri; inutile per i 'diavoli rossi' la rete di De Ketelaere al 41'. Alle 20.45 allo stadio 'Meazza' di Milano la sfida per il titolo tra Spagna e Francia.