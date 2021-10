Sicilia: assessore Fdi rifiuta tangente, 'stupito da tanto clamore, ho solo fatto il mio dovere' (2)

(Adnkronos) - Il segretario particolare Russo è stato avvicinato nell'aprile scorso da una intermediaria, per un grosso progetto di sponsorizzazione. Dopo la promessa a voce, respinta, la donna ha scritto la proposta su una chat che dopo alcuni secondi si autodistrugge. Ma l'assessore Messina ha registrato i messaggi. "Per me è scontato andare a denunciare - dice sempre all'Adnkronos mentre è impegnato ad Ambelia - io speravo che facessero un passo falso per avere la prova in mano, non solo a voce, ma cartacea, per poterli denunciare. Ripeto noi abbiamo fatto il nostro dovere, ma di più sull'indagine in corso non posso dire".

"Poi sono cose spiacevoli - aggiunge Messina - perché è un sistema che consente di fare queste cose, persone che vengono a offrire una tangente del 10 per cento...". "La cosa più naturale era denunciare", aggiunge e conclude: "Speriamo di avere aperto una strada, e che adesso siano in tanti a denunciare tentativi di corruzione". (di Elvira Terranova)