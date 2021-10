Sicilia: assessore che rifiutò la tangente, 'confermo tutto ma non posso dire niente'**

Palermo, 9 ott. (Adnkronos) - "Le confermo che l'assessore in questione sono io ma per ora non posso rilasciare dichiarazioni". Così, sentito dall'Adnkronos, l'assessore al Turismo della Sicilia, Manlio Messina (Fratelli d'Italia), commenta quanto accaduto nei mesi scorsi nel suo assessorato. Una tangente da 50 mila euro, per un evento musicale, rifiutata. Con l'aiuto del capo segreteria, Messina ha denunciato e incastrato l'intermediaria.