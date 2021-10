Roma: Più Europa incontra Gualtieri, 'sostegno a ballottaggio'**

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "Dopo aver sostenuto convintamente la candidatura di Carlo Calenda, Più Europa ha espresso oggi il suo sostegno unilaterale a Roberto Gualtieri per il ballottaggio al comune di Roma, nel corso di un incontro avvenuto questa mattina tra il candidato sindaco del centrosinistra, la senatrice Emma Bonino, il deputato e presidente di +E Riccardo Magi (entrambi eletti a Roma) e il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto Della Vedova". Si legge in una nota.

"Durante il colloquio, gli esponenti di +Europa hanno chiesto a Gualtieri particolare attenzione all’affidamento tramite gara dei servizi pubblici a partire dall’Atac, alla realizzazione di impianti per il trattamento dei rifiuti, ai diritti civili, in particolare sul riconoscimento delle famiglie arcobaleno e sul sistema di accoglienza dei migranti, nonché sul superamento dei campi rom. Gualtieri - si conclude- ribadito che non farà accordi per il Governo della città con il M5S".