Quirinale: Mattarella lunedì e martedì a Berlino, incontri con Steinmeier e Merkel /Adnkronos (3)

(Adnkronos) - Steinmeier, invece, in occasione della recente riunione del Gruppo Arraiolos svoltasi il mese scorso al Quirinale, ha evidenziato "la saggezza e l'impegno incessante" di Mattarella "per una Unione europea all'insegna del benessere dei propri cittadini".

Temi che probabilmente i due Presidenti riprenderanno martedì mattina presso l'ambasciata italiana, quando alle 11 premieranno i Comuni delle due nazioni vincitori del concorso. "Attribuiamo grande importanza a questo tessuto di amicizia e cooperazione che c’è tra i nostri Comuni, che coinvolge i cittadini di questi Comuni e, quindi, una parte rilevante del tessuto sociale dei nostri due Paesi”, ricorda Mattarella.

"I gemellaggi tra città -evidenzia invece Steinmeier- sono manifestazione vissuta dell'intima amicizia italo-tedesca e della coesione in Europa. Di ciò -specie in tempi difficili come quelli della pandemia- sono molto grato. Abbiamo necessità dei nostri gemellaggi anche in futuro, anzi, ce ne servono idealmente ancora di più!"