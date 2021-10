Migranti: Moretti (Pd),'risposta europea non può essere trumpismo di ritorno'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “I muri contro i migranti non sono mai una soluzione ma l’ennesimo modo sbagliato e semplicistico di trattare una questione complessa: non sarà certamente un trumpismo di ritorno la risposta europea alle ondate migratorie". Così l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti

"Non è alzando un muro che risolvi i fenomeni migratori ma costruendo ponti, corridoi umanitari, rotte gestite e ingressi controllati. Per fare questo serve una poltica comune europea delle migrazioni e dell’accoglienza; non un’alzata di scudi dei sovranisti. L’unione europea deve essere in grado di respingere non i migranti, che invece vanno gestiti tutelando contemporaneamente l’interesse dei cittadini europei e dei paesi confinanti, ma gli estremismi pericolosi che mettono in pericolo i valori che sono alla base della democrazia europea. L’Europa dei padri costituenti crede nei valori di umanità, solidarietà e responsabilità; crede nella cooperazione e nell’integrazione”.