F1: Bottas, 'ottimo risultato di squadra, io in pole e Lewis con penalità minima'

Istanbul, 9 ott. - (Adnkronos) - "Il risultato di squadra era quello che volevamo. Lewis ha la penalità minima partendo 11° e io sono in pole. Abbiamo fatto quello che volevamo. Domani io mi concentrerò sulla mia gara. Questa è l’unica cosa che devi fare quando parti davanti. Cercherò di avere un bel passo”. Così il pilota della Mercedes Valtteri Bottas, dopo la pole position conquistata nel Gp du Turchia, la 18esima in carriera. Il 32enne finnico partirà davanti a tutti grazie alla penalizzazione di 10 posizioni del compagno di squadra Lewis Hamilton, il più veloce in pista. "Sono state delle buone qualifiche in condizioni non semplici, soprattutto nel Q1. Anche nel Q3 c’era ancora un po’ di bagnato nella curva 1. Ho fatto un buon giro anche se nell’ultimo settore ho perso qualcosa per il sottosterzo. Mi sono divertito", conclude Bottas.