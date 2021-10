Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “Sono passati 100 anni da quando assaltavano le case del popolo o le sedi sindacali. Adesso ci riprovano, ma non passeranno. Lo squadrismo fascista sia subito messo in condizione di non nuocere da parte delle istituzioni della Repubblica, nata dalla Resistenza”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni.