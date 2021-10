Covid: Cuppi (Pd), 'tolleranza zero contro viltà e barbarie'

Roma, 9 ott. (Adnkronos) - "A Roma i fascisti hanno assaltato la sede della Cgil per occuparla. Mentre in piazza hanno assalito la polizia, cercando di ribaltare delle camionette. Sono arrivati persino a Palazzo Chigi. Alle lavoratrici e i lavoratori che la Cgil rappresenta, e a quelli sul campo in divisa per contenere la follia di una piazza violenta, tutta la solidarietà possibile. La viltà e la barbarie del fascismo si è manifestata anche oggi. E noi chiediamo che la legge venga applicata e che i partiti che ad esso si rifanno vengano sciolti". Così a Valentina Cuppi, presidente dell'Assemblea Pd.

"Questo è puro squadrismo fascista e non può essere tollerato. Dietro queste manifestazioni si nasconde gentaglia della peggior specie che ha l'obiettivo di sovvertire l'ordine dello Stato e creare scompiglio al solo scopo di prosperare nel caos. Serve dunque tolleranza zero contro questi individui".