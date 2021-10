Roma, 9 ott. (Adnkronos) - “Piena e totale solidarietà alle forze dell’ordine ed alla CGIL. Nessuna tolleranza verso chi pratica la violenza. Non c’e’ margine di mediazione quando si decide di assaltare la sede di un sindacato come quello della CGIl e quando si aggrediscono le forze dell’ordine. Non c’e’ margine di alcun dialogo con chi manifesta violenza”. Così il segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa.