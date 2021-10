Calcio: Zappavigna (ex Boys Roma), 'non far pagare in tanti per 4 stupidi che fischiano Koulibaly'

Roma, 9 ott. - (Adnkronos) - "Mi sembra tutto così surreale e mi sono anche stufato di commentare su possibili ulteriori restrizioni per il tifo organizzato. Non possono pagare migliaia di persone per 4 stupidi che hanno fischiato Koulibaly. Sarebbe sbagliatissimo". Così all'Adnkronos Guido Zappavigna, ex tifoso romanista del gruppo Boys Roma 1972, e ancora oggi personaggio molto noto nell’ambito della tifoseria giallorossa. "Mi dispiace l'accezione negativa con la quale si usa il termine ultrà -aggiunge Zappavigna-. Le potrei elencare mille iniziative di beneficenza promosse dal tifo organizzato. Viene data un'immagine distorta degli ultras che sono tutt'altro rispetto a quello che si legge sui giornali".