Calcio: Messi, 'Psg ha grandi individualità ma in Champions vince chi gioca di squadra'

Parigi, 9 ott. - (Adnkronos) - "La Champions è il sogno di tutti. La società lavora con questo obiettivo da qualche anno e ultimamente si sta avvicinando. Dal punto di vista personale è lo stesso, mi piacerebbe vincere ancora la Champions League, ​​perché è una competizione molto bella, molto difficile da vincere, ma credo che questo gruppo di giocatori abbia le armi giuste per vincere questo titolo". Lo dice l'attaccante del Psg Lionel Messi, nel corso di un'intervista a 'France Football' sulle possibilità dei parigini di vincere la Champions League. "Abbiamo grandi individualità, ma dobbiamo continuare a lavorare per conoscerci meglio e diventare una squadra. Perché per vincere titoli importanti, bisogna giocare di squadra”, aggiunge il 34enne argentino.