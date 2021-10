Calcio: Boban, 'mondiale ogni due anni idea folle che va combattuta'

Trento, 9 ott. - (Adnkronos) - "Ogni persona che ama il calcio e capisce di calcio e che rispetta ogni istituzione calcistica, non può accettare questa cosa. Il Mondiale è la competizione più bella, non possiamo cancellare 100 di storia. È un'idea folle che va combattuta, farebbe male a tutti". Lo dice Zvonimir Boban, Chief of Football dell'Uefa, nel corso di suo intervento al 'Festival dello sport' di Trento, in merito alla proposta di organizzare il mondiale ogni due anni.