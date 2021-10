Bergamo: controlli dei carabinieri, 4 denunciati e due negozi multati

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - E' di quattro persone denunciate il bilancio di una serie di controlli scattati ieri sera nel comune di Martinengo da parte dei carabinieri della compagnia di Treviglio con l’ausilio del personale del Nucleo elicotteri di Orio al Serio e del Nucleo anti sofisticazione di Brescia. Nel dettaglio, i controlli hanno consentito di identificare 44 persone, molte delle quali con precedenti specifici per furti o inerenti lo spaccio. Sono stati denunciati quattro cittadini originari del Marocco e del Pakistan per il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati 6 grammi di cocaina suddivisi in 13 dosi, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento, tutti nascosti in un tombino di via Cerioli.

Nel corso del servizio sono stati anche controllati degli esercizi pubblici: per una rivendita di generi alimentari etnici e una macelleria si è proceduto a sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di oltre 13mila euro, "in violazione alla mancanza di specifiche autorizzazioni amministrative per la vendita di taluni generi, all’omissione di procedure di autocontrollo e alla carenza di requisiti generali di igiene per la tenuta degli alimenti stessi".