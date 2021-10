Ue: Mattarella, 'no isolazionismo ma pietra angolare multilateralismo'

Roma, 8 ott. Adnkronos) - Di fronte ai cambiamenti geopolitici, "l'Unione europea ha avviato una riflessione sugli obiettivi che intende darsi e su cosa occorra per tutelarli, per raggiungere cioè una vera autonomia strategica. Maggiore responsabilità non significa isolamento, al contrario l'Europa ambisce ad essere pietra angolare di un multilateralismo veramente efficace, fondato su valori e e principi universali: Stato di diritto, libertà, democrazia equità, che offra soluzioni condivise a problemi che non possono essere affrontati da singoli Paesi, pena la irrilevanza delle risposte". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aprendo a Roma la Conferenza ministeriale Italia-Africa.

"La collaborazione e il dialogo internazionali -ha detto ancora il Capo dello Stato- non sono soltanto un imperativo morale, ma un metodo che ha dimostrato appieno la propria efficacia per il mantenimento della pace".