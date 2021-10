Tennis: Murray ritrova scarpe e fede nuziale e ringrazia i suoi follower sui social

Londra, 8 ott. (Adnkronos) - La fede nuziale e le scarpe da tennis di Andy Murray sono state recuperate dopo essere apparentemente scomparse in California. Il campione scozzese si sta preparando per giocare al torneo Atp di Indian Wells e ha lasciato le sue scarpe da tennis fuori sotto la sua auto ad asciugare durante la notte con la fede nuziale attaccata ai lacci, ma l'indomani mattina non le ha più trovate. Ma è stato solo quando il suo fisioterapista gli ha chiesto della sua fede nuziale che si è reso conto di aver lasciato l'anello legato alle scarpe. Dopo il ritrovamento Murray ha ringraziato i suoi follower su Instagram per aver sparso la voce del suo appello sui social media. "Ci crederesti: suona e le scarpe sono tornate a casa!", ha detto il tre volte vincitore del Grande Slam in un post. "Voglio solo inviare un messaggio veloce per dire un enorme grazie per tutti i messaggi e anche a tutti per aver condiviso la storia del scarpe e l'anello nuziale. Piccolo aggiornamento per tutti", ha aggiunto mentre alzava le scarpe in vista. "Hanno ancora un odore orribile", ha aggiunto Murray che aveva spiegato di aver lasciato le sue scarpe ad asciugare sotto la sua macchina perché non aveva un balcone nella stanza e non voleva che si impregnasse dell'odore delle scarpe. Murray ha sposato la sua fidanzata di lunga data Kim Sears nel 2015 nella cattedrale di Dunblane. La coppia ora ha quattro figli. Lo scozzese affronterà il francese Adrian Mannarino nel primo turno a Indian Wells.