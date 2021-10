Smart city: tre aziende italiane investono per formare la classe dirigente del futuro

Ormai da alcuni anni si parla di skills mismatch e pare continuare a crescere il disallineamento tra esigenze occupazionali delle aziende e caratteristiche della forza lavoro disponibile. Diverse le cause di un tema divenuto ormai centrale nel dibattito pubblico sul mercato del lavoro. Tra queste, alcune criticità vanno ricercate nell’offerta formativa, che se da un lato non corrisponde alle reali necessità del mercato del lavoro e della trasformazione del tessuto produttivo e dei servizi, ancor meno sembra essere in grado di prevedere le necessità del futuro.

Un esempio? Si parla sempre più di smart mobility e smart city, ma cosa significano in realtà? E chi sarà in grado di portare questi concetti dalle parole ai fatti?

Da questa riflessione nasce l’idea di Teresio Gigi Gaudio, manager di lungo corso che dopo una carriera ai vertici di aziende italiane e multinazionali, poco più di dieci anni fa ha fondato ICONA Design Group, società taliana di design ormai globale, con sedi a Shanghai, Los Angeles, Tokyo appena aperta e un ufficio a Dubai. Icona è storicamente attiva nell’automotive e ora in virata verso industrial e product design, ma soprattutto è già attivamente coinvolta nello sviluppo di progetti di smart city e guida autonoma promossi dalle massime autorità cinesi, una competenza che ambisce a portare in Italia.

“Alcuni megatrend in atto rendono indispensabile realizzare progetti di smart city e smart mobility. – spiega Gaudio - Sono progetti complessi che possono essere realizzati con successo solo aggregando svariate competenze che si integrano in una visione d'insieme. È indispensabile formare una classe dirigente che abbia queste competenze, se anche l'Italia intende giocare un ruolo di primo piano in linea con la nostra storia e la nostra cultura.”

Da questa riflessione nasce il primo Master in Italia sul tema Smart City e Smart Mobility: global vision, che sarà realizzato grazie al supporto economico di tre primarie aziende italiane: oltre a ICONA Design Group, anche Coeclerici, gruppo internazionale specializzato nel settore delle commodities e negli impianti industriali automatici ad alta tecnologia, attualmente presente in 12 Paesi, e FIAMM Energy Technology, multinazionale attiva nella produzione e distribuzione di accumulatori per uso industriale e automotive, un settore in rapida crescita, anche grazie al tema attualissimo delle batterie e degli accumulatori a basso

impatto ambientale, che aiutano a stabilizzare e fruire dell’energia prodotta dalle rinnovabili.

L’approccio innovativo del master è caratterizzato da una visione globale che integra aspetti di tipo economico, sociale, artistico, creativo, tecnico, tecnologico, architettonico e ambientale. Questo consentirà ai profili che frequenteranno il master di non focalizzarsi su una singola specificità, ma di poter comprendere e quindi rispondere con efficacia alla soluzione di problemi complessi legati alla progettazione, gestione e comunicazione della città, del territorio e dei mezzi e sistemi di trasporto.

“Mai come in questo momento ci troviamo di fronte a un cambio di paradigma che coinvolge le nostre aziende, il nostro modo di lavorare, di muoverci e di vivere. – commenta Paolo Clerici Presidente di Coeclerici - La tecnologia è ormai pervasiva ed è fondamentale che la conoscenza scientifica trovi applicazione per scopi pratici e soprattutto che sia sempre più facile e piacevole da utilizzare. Come Coeclerici riteniamo che questo Master, che siamo orgogliosi di sostenere, vada proprio colmare il gap tra le fredde competenze tecnologiche e la creatività, la bellezza e la passione proprie delle giovani generazioni, applicandole ad un ambito molto innovativo come la Smart City”

L’organizzazione del Master è affidata al Dipartimento di Design del Politecnico di Milano e alla Scuola di Nuove Tecnologie dell'Accademia di Belle Arti di Brera, attraverso il Consorzio interuniversitario ARD&NT Institute (Arte, Design e Nuove Tecnologie), due realtà di formazione di eccellenza. Direttore del Master è Arturo Dell’Acqua Bellavitis, Direttore di Ard&nt Institute, professore onorario di Disegno Industriale presso la Facoltà di Design del Politecnico di Milano e Presidente del Milano Fashion Institute.

"Il design è un elemento essenziale nella progettazione di qualsiasi opera e prodotto atto ad aiutare l’uomo a vivere e a muoversi in una realtà urbana, che contiene le strutture del passato, miscelate con le tecnologie più avanzate per costruire nuovi spazi, espressioni di arte e cultura sociale: città vivibili, città intelligenti. – spiega il Direttore del Master Dell’Acqua Bellavitis - L'integrazione tra design, impresa, mobilità e cultura della bellezza, forma nuove figure professionali capaci di produrre innovazione e qualità percepita: figure professionali per gestire ambienti urbani e digitali, mobilità e servizi connessi, valorizzazione del patrimonio culturale, risorse locali, artigianato e industria."

Il programma è riconosciuto dal MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) e permetterà agli studenti di confrontarsi con professionisti ed esperti di altissimo livello, docenti universitari e testimoni selezionati a livello nazionale e internazionale. Il coinvolgimento delle imprese private coinvolte e la sinergia con altre aziende di prodotto o

servizio, enti e amministrazioni consentirà di affiancare alla parte didattico/laboratoriale una fase operativa e di contatto diretto con il mondo del lavoro, con reali prospettive di occupazione.

Sul tema si è espresso Raimondo Hippoliti, Direttore R&D FIAMM Energy Technology: “Siamo orgogliosi di poter essere parte attiva nella formazione dei giovani talenti che ci attendiamo possano contribuire fattivamente allo sviluppo del sistema Paese. FIAMM Energy Technology, consapevole della sua posizione di protagonista del mercato nello studio e sviluppo degli accumulatori di energia, mette a disposizione le sue competenze, esperienze e autorevolezza per costituire il ponte di collegamento necessario tra educazione e lavoro”.

Il percorso, che avrà durata di un anno a partire da gennaio 2022, è aperto a un numero massimo di 25 studenti selezionati con laurea triennale o magistrale in ambito design, architettura, belle arti, ingegneria, economia, sociologia (o discipline comunque attinenti al tema del master). Le candidature dovranno pervenire entro il 7 gennaio, anche per coloro che intendono accedere alle borse di studio del 50% previste per gli studenti più meritevoli.