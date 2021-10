Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Conosco le idee di Carlo Calenda e credo che rappresenti un’area liberal-democratica che sta crescendo in Italia, e che è una comunque una realtà a Roma. Secondo me ha fatto bene a dichiarare il suo voto a Gualtieri. Credo che sia un buon viatico per il futuro". Lo ha detto il senatore Pd, Andrea Marcucci, in collegamento con l’Aria che tira su La 7.