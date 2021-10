Roma: Faraone, 'M5S allo sbando, Conte non può nemmeno dare sostegno a Gualtieri'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "Il secondo turno delle amministrative è altra partita. Quello che emerge con chiarezza è lo stato confusionale dei 5s: Conte non può nemmeno dire che a Roma sostiene il suo ex ministro. È un movimento allo sbando: non hanno un’idea chiara su nulla". Lo ha detto il presidente dei senatori di Italia Viva Davide Faraone a Sky Start.

"Sogno il giorno in cui invece che dividersi in coalizioni che guardano agli estremi esista un’area politica che porti avanti l’agenda Draghi isolando gli estremisti. Penso che se ci sono ancora riformisti nel Pd debbano battere un colpo e prendere le distanze dai grillini giustizialisti alla Bonafede e anti Expo”.