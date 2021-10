Roma: Calenda, 'non appoggio Gualtieri, lo voto a titolo personale, voi fate come vi pare'

Roma, 8 ott (Adnkronos) - "Io non appoggio Gualtieri, io voto Gualtieri a titolo personale. Qual è la differenza? Se appoggi ti allei e se vince Gualtieri partecipi alla maggioranza, prendi assessori. Questo non accadrà. Se vince Gualtieri noi rimarremo all'opposizione". Carlo Calenda, in un video postato sui social, chiarisce ancora una volta la sua posizione in vista dei ballottaggi a Roma.

"Io stesso non avrei dichiarato il voto, avrei dichiarato scheda bianca se Gualtieri non avesse detto pubblicamente che i 5 stelle non saranno in giusta -spiega il leader di Azione-. Voi votate votare quello che vi pare, io vi dico la mia. Oggettivamente Gualtieri è più preparato. Mi piace quello che c'è dietro Gualtieri? No. Il programma di Gualtieri è adeguato? No. Ma quello di Michetti è inesistente. Mi sembra giusto e trasparente dirlo, ma non è un appoggio della lista Calenda sindaco. La lista Calenda sindaco non appoggia nessuno, manteniamo l'impegno preso con i cittadini".