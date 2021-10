Quando la colpa più grande è l'incoerenza, il caso del virologo Massimo Galli

Ma Massimo Galli, il virologo del San Raffaele assurto a icona del rigore, può restare dov’è dopo lo scandalo del concorso pilotato o meriterebbe, lui uomo del rigore, un cartellino rosso da espulsione?

Scriviamo, giusto per usarlo in sede di eventuale difesa processuale, la solita frase fatta: non si deve estrapolare alcun giudizio da meri stralci di intercettazioni e si deve aspettare la sentenza.

Al momento Galli è solo indagato e nessuno ha titolo di anticipare giudizi su di lui.

Ma, chiusa qui la manfrina, se qualcuno avesse la pretesa di capire prima dei prossimi dieci anni come sono andate le cose, e osasse arguire dalle intercettazioni - che certo non sono state fatte trapelare da Galli ma in qualche modo sono uscite dagli uffici giudiziari – che il luminare ha voluto favorire un suo allievo contro un candidato più titolato, be’: ne avrebbe di elementi per arguirlo.

La vera notizia, in realtà, in questa bruttissima bega, è che virtuale “parte lesa”, cioè il trombato, non solo non ha mai denunciato la manovra ma addirittura oggi difende Galli. A tal punto al “costituzione materiale” del comparaggio è ormai insediata dentro il dna di noi italiani.

Ma il punto è un altro, ed è insieme politico-sociale ma anche personale, vista la caratura del personaggio.

In una vicenda drammatica e impattante come la pandemia, la casta dei virologi si è reciprocamente delegittimata contraddicendosi e trasferendo al pubblico generico l’idea che se gli scienziati non vanno d’accordo, la scienza è inesatta e dunque va col no-vax o almeno col no-pass.

Poi alcuni personaggi, tra i quali Galli, hanno saputo distinguersi per coerenza: nel suo caso, coerente severità, nel caso di Zangrillo coerente ottimismo.

Quando però si scopre che l’icona, il tutore, il testimone della serietà scientifica e della severità igienistica nel suo ruolo manageriale anziché fare strada ai più meritevoli li posponeva ai protetti, è conseguenziale chiedersi quale considerazione profonda possa avere della scienza uno per il quale tutti i candidati vanno misurati sulle competenze, ma alcune competenze valgono più di altre, ma alcuni curricula si pesano, e non si contano.

Se c’è un valore che costituisce la radice della qualità del lavoro intellettuale e del pensiero umano in genere, è quello della competenza; e se c’è una risorsa di cui la scienza medica ha bisogno, sono le competenze. Ma se quando si tratta di selezionare queste competenze per ruoli dirigenziali, in modo da dare loro il massimo, meritato spazio, chi dovrebbe garantire la più pura delle meritocrazie è il primo a deviarne il corso, come qualificarlo?

E c’è di più: chi gestisce il suo potere manageriale per orientare le carriere del prossimo e dunque i proventi, nel settore pubblico commette reato. Forse più d’uno. Quindi ammesso e non concesso che quei comportamenti corrispondano al vero, sono inammissibile per due ragioni: perché delegittimano chi li ha tenuti nel suo rapporto con la scienza e con la sacralità della scienza; e perché deviano soldi pubblici dal loro corso naturale.

Se è colpevole, si dimetta.