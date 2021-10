Parlamento: per Fico bilaterali con Turchia, Indonesia e Perù, 'confronto importante'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "I vertici di questi giorni sono anche occasioni importanti per confrontarsi con i presidenti degli altri parlamenti del mondo. In queste ore ho incontrato Mustafa Sentop, speaker della Grande Assemblea della Turchia, Maria del Carmen Alva Prieto, presidente del Congresso della Repubblica del Perù e Puan Maharani, presidente della Camera dei rappresentanti dell’Indonesia, il Paese che ospiterà la prossima riunione del G20". Lo scrive in un tweet il presidente della Camera Roberto Fico.