Milano: Bernardo, 'De Luca? Macchietta che salta code, porti rispetto'

Milano, 8 ott. (Adnkronos) - "De Luca chi? Ah, quello che salta le code? Ma si' ora mi sovviene: e' quella macchietta che Crozza ha reso un po' noto con le sue imitazioni. Questa spiritosaggine francamente non la condivido. De Luca faccia meno show e porti rispetto per chi riesce a dare sempre e comunque un grande contributo alla societa'". Lo scrive Luca Bernardo in risposta alle affermazioni del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, sul suo conto. "Mi stupisce che un uomo delle istituzioni della Repubblica scada cosi' tanto. Sono onorato dell'accostamento a umarell e martinitt. Forse il governatore campano parla senza conoscere il senso delle parole. Si sforza con l'ironia. Ma questa e' un'arte che dovrebbe imparare. Almeno da Pulcinella", aggiunge.