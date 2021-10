Materie prime in aumento, la protesta dei pastori sardi: «Pronti a bloccare l'isola»

I pastori sardi sono pronti a tornare in piazza. Lo hanno fatto sapere nei giorni scorsi a margine di una riunione operativa dei pastori senza bandiere. Le lamentele sono tante e giungono da tutte le parti della Sardegna. Se è vero che un litro di latte ovino viene retribuito alla stalla mediamente tra 1 euro e 1,20 centesimi, è altrettanto vero che il costo dei concimi, dei mangimi e del gasolio è aumentato vertiginosamente tra il 2020 e il 2021. Per fare un esempio, se l'anno scorso un quintale di concime costava 40 euro, oggi bisogna spenderne 75. A questo si deve aggiungere il ritorno della blue tongue che sta causando seri danni agli allevamenti. Da qui la presa di posizione dei portavoce dei pastori senza bandiere, quelli senza padri nè padrini.

«Ora che s'intravedeva per noi pastori una piccola boccata di ossigeno per l'aumento del prezzo del latte», affermano Nenneddu Sanna e Gianuario Falchi, storici portavoce dei pastori, «ci ritroviamo un aumento sconsiderato di tutte le materie prime, dai mangimi ai concimi, dalle sementi ai carburanti. A questo si deve aggiungere il menefegrismo totale della politica isolana. Con la comparsa poi della lingua blu e il perdurare della siccità non vediamo come si possa continuare a lavorare nella normalità. Giunti a questo punto siamo pronti a bloccare la Sardegna».