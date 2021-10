Marocco: Papatheu (Fi), 'sette donne nel nuovo governo notizia molto importante'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) - "La presenza di sette donne nel nuovo governo del Marocco è una notizia molto importante". Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. "Sette donne in altrettanti dicasteri di peso, rilevanti, come quello dell'Economia e delle Finanze, in un esecutivo -spiega- che si annuncia giovane e progressista, rappresentano un segnale significativo in un Paese fondamentale per la stabilità del Mediterraneo", aggiunge la parlamentare di FI.