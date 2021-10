In che modo le case automobilistiche guidano la trasformazione digitale attraverso i dati

Nel corso degli ultimi anni, sempre più aziende automobilistiche hanno intrapreso un percorso di trasformazione digitale per diventare più innovative e distinguersi all’interno del mercato. Un elemento che accomuna queste aziende è una profonda creatività unita all’innovazione, all’eccellenza ingegneristica e ad una ferma convinzione che il successo sia raggiungibile solo se guidato da una visione a lungo termine che metta al centro innovazione e un’esperienza cliente eccezionale.

Questo concetto di innovazione continua è il nuovo imperativo aziendale del settore automotive: la trasformazione digitale aumenta l'agilità e stimola l'innovazione, migliorando continuamente l’efficienza operativa. Restando sempre fedeli al proprio patrimonio ingegneristico, molte case automobilistiche stanno abbracciando il cloud computing, lo storage, e le tecnologie supplementari per far sì che i processi decisionali siano guidati dai dati e per alimentare le proprie strategie di trasformazione, attraverso il machine learning e le piattaforme di analisi.

Per mettere in moto questo cambiamento, è necessario che i dati delle aziende siano in ordine. Ciò significa migrare i dati da diversi e spesso disparati sistemi IT legacy e database in un unico repository centralizzato, o "data lake" in grado di memorizzare dati strutturati e non, su qualsiasi scala.

L'utilizzo di complessi processi di analisi per prendere decisioni non è una nuova idea nel settore automobilistico. Il più delle volte, tuttavia, i dati esistono in silo - tipicamente organizzati per aree funzionali come il marketing, l'ingegneria e la produzione. Ogni area dell'azienda porta al tavolo le proprie informazioni e le decisioni sono prese sulla base di una complessa combinazione di dati disparati.

I data lake permettono a diversi set di dati di coesistere "così come sono", liberando preziose risorse informative da sistemi silo. Ciò consente di eseguire più rapidamente diversi tipi di analisi e di modellazione olistica: da dashboard e visualizzazioni all'elaborazione di grandi dati, analisi in tempo reale e apprendimento automatico. I risultati sono intuizioni nuove e più profonde che guidano le decisioni migliori.

Ad esempio, Volkswagen sta usando i data lake per individuare le tendenze operative, migliorare le previsioni e razionalizzare le operazioni per individuare le lacune nella produzione e negli sprechi. Toyota sta sfruttando i data lake per raccogliere dati da veicoli collegati e applicarli alla progettazione e allo sviluppo di nuovi prodotti e nuove modalità di utilizzo come il car share, il ride share, full-service lease e nuovi servizi alle imprese e ai consumatori, come le notifiche proattive di manutenzione dei veicoli. Il Gruppo BMW utilizza i data lake per sfruttare le informazioni provenienti da tutta l'azienda a livello globale e prendere decisioni sulla base di dati che guidano lo sviluppo di veicoli e di nuove tecnologie, la produzione, la vendita e l’assistenza clienti.

I data lake sono fondamentali per l’innovazione digitale nel settore automobilistico e spesso hanno un effetto moltiplicatore, che contribuisce a risolvere alcune delle maggiori sfide del settore. Tuttavia, per le aziende globali guidate dall'ingegneria, gestire la portata di questi dati molto complessi risulta difficile. Per questo le case automobilistiche stanno implementando data lake sul cloud perché forniscono prestazioni, affidabilità, disponibilità e un insieme diversificato di motori analitici ed enormi economie di scala. I vantaggi dei data lake basati sul cloud includono una migliore sicurezza, tempi di implementazione più rapidi, migliore disponibilità, aggiornamenti più frequenti, maggiore elasticità, maggiore copertura geografica e costi basati sull'utilizzo effettivo.

Ad esempio, BMW ha creato un hub cloud che utilizza capacità e strumenti di machine learning di AWS per rendere i dati globali accessibili in tutte le regioni. Con AWS, i dipendenti BMW sono in grado di elaborare, interrogare e arricchire i dati di sviluppo, produzione, vendita e prestazioni dei veicoli in tutto il mondo.

I data lake stanno aprendo una serie di nuove possibilità per le case automobilistiche, consentendo alle aziende di estendere modelli di analisi avanzata e di apprendimento automatico a nuove fonti come dati di macchine, produzione e logistica. Mentre i progetti di apprendimento automatico possono essere avviati utilizzando dati in silos, i data lake sono in grado di offrire alle case automobilistiche una visione più ampia del loro panorama di dati globale. Questo permette alle aziende di comprendere quali dati siano effettivamente disponibili, come accedere ad essi facilmente e come utilizzarli per soddisfare le esigenze future. Questa ampia visibilità si adatta perfettamente alle necessità a lungo termine delle case automobilistiche, che possono così costruire delle roadmap di prodotto in grado di aggiungere valore a lungo termine. Un esempio lampante dei vantaggi che i data lake possono offrire è il "Toyota Connected Data Lake", sistema basato sul cloud di Toyota che acquisisce e archivia miliardi di messaggi generati quotidianamente dai sistemi di telemetria di bordo. Il Data Lake offre molteplici opportunità per migliorare la sicurezza e l’esperienza del veicolo: per esempio, questa tecnologia permette il rilevamento e la risoluzione preventiva di problemi o permette di eseguire controlli continui dello stato di salute dei veicoli, così da creare piani di manutenzione ottimali per una guida senza preoccupazioni.

Adottando un approccio consapevole nel trattare i dati come una risorsa e dedicando risorse umane e tecnologiche per garantire l'integrità e la qualità dei dati, le case automobilistiche sono in grado di sviluppare e applicare modelli per l'apprendimento automatico in tutta l'organizzazione, così da realizzare una trasformazione interna. In questo modo è possibile creare processi automatizzati che semplificano la gestione dell'infrastruttura, accelerano l'adozione di tecnologie intuitive e accessibili e creano esperienze cliente più significative e personalizzate.

* Worldwide Technical Leader, Automotive at AWS