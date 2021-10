Il gruppo austriaco Amedia Hotel ha aperto in Italia il primo albergo

“Amedia Hotel” è un marchio di “AHC International Consulting AG,” società per azioni austriaca fondata da Udo M. Chistee nel 1983, il gruppo è sinonimo di esperienze eccezionali per gli ospiti e garanzia di qualità con l'ospitalità e la cultura del servizio austriaca dal 2008.

Il brand alberghiero “Amedia Hotel” è una catena di matrice austriaca, con focus su business & conference hotel ed è presente in 5 Paesi con 21 Hotel all’avanguardia in Austria,

Germania, Repubblica Ceca, Olanda ed oggi, per la prima volta ha scelto Milano, per l’apertura del nuovo “Amedia Hotel Milano”, sito nel quartiere Lorenteggio (comunemente chiamato Bisceglie), a soli 10 chilometri dal centro della città, a 50 chilometri dall’aeroporto di Milano-Malpensa, a 13 km dall'Aeroporto di Milano Linate, lo scalo più vicino, per il quale fornisce un servizio navetta. È in una posizione strategica per raggiungere con i mezzi pubblici (M1 – Linea Rossa Bisceglie) e con l'auto il polo fieristico di Rho, la fiera Milanocity, il Forum di Assago e lo Stadio San Siro.

Il brand Amedia si pone come ambasciatore di una filosofia orientata alla modernità, che combina servizi di elevata qualità con moderne tecnologie ed elementi artistici e di design.

“Sono molto soddisfatto” afferma il CEO Udo M. Chistee “di aver investito a Milano, nella seconda città italiana per dimensioni, in quanto credo fermamente nel suo continuo sviluppo. Questa è la prima di una serie in Italia perchè Amedia in futuro sarà presente in tutte le metropoli europee”.

Un concept comune unisce i vari Alberghi business del Gruppo Amedia come lo stile, l’arte e il design. Prevalgono i toni del grigio con un tocco di rosso che si ripete negli arredi di tutto l’Hotel: il tutto molto lineare ma vivace.

“Amedia Hotel Milano” dispone di 148 camere luminose e insonorizzate nelle categorie Classic e Superior, in ognuna di loro vi è una opera fotografica che richiama la città di Milano o il tema degli animali, sempre nei colori del grigio con un tocco di rosso. Tutte sono state ideate dall’artista berlinese Gutsche Sikora, che ama scenari colorati, fittizi-realistici, dove l'esperienza e l'inventato si fondono in modo virtuoso.

Sia nella lobby che in ogni piano dell’Hotel la designer ha ideato anche delle lampade particolari che richiamano delle figure di donne “modelle”.

“Amedia Hotel Milano” è un Albergo per l’ospite business che cerca, nel contempo, per il suo soggiorno tutti i confort: da una reception aperta 24 ore su 24, al servizio in camera, al ristorante, ad un lounge Bar, aperto anche agli esterni, dove gustare ottimi cocktail che si affaccia sulla terrazza. Tra le altre cose, nei servizi sono incluse telefonate gratuite verso 24 Paesi.

L’offerta ristorativa si caratterizza per il colorato e ricco breakfast e, punta ad essere riferimento in zona per la pausa pranzo e per l’aperitivo serale, con musica dal vivo e proposte per cena e after dinner.

Una Sala meeting accogliente per riunioni fino a 70 persone.

Gli amici a 4 zampe sono i benvenuti, l’Hotel è pet-friendly.

“Amedia Hotel Milano” è molto attento alla sostenibilità e al green, infatti ha un parcheggio privato e il garage unitamente a colonnine di ricarica per auto elettriche.