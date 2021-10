Il crowdfunding di MioAssicuratore.it supera il milione di euro in 4 giorni

La campagna di crowdfunding di MioAssicuratore.it, il broker assicurativo digitale che permette di confrontare e acquistare oltre 125 tipi di assicurazioni online (salute, professioni, viaggi, casa, animali) supera il milione di euro in soli 4 giorni raccolti su Mamacrowd, la più importante piattaforma italiana per investimenti in equity crowdfunding che permette di investire nelle migliori startup e PMI italiane.

Raggiunto e superato l'obiettivo minimo di campagna fissato a 1,1 milioni di euro che consentirà all'azienda dell’insurtech di investire su nuovi vertical: dalle assicurazioni su nuovi veicoli come i monopattini elettrici, mezzi sempre più utilizzati i cui utenti necessitano di nuove coperture, alle polizze sanitarie complesse, soluzioni particolarmente richieste in uno scenario post-pandemico. Inoltre, la startup lavorerà al potenziamento del proprio algoritmo per attribuire al cliente la polizza perfetta per le sue esigenze, all’'automatizzazione del processo assicurativo aumentando la digitalizzazione e la tecnologia per migliorare l'esperienza di acquisto e di navigazione per gli utenti. Si consolida, infine, il progetto di internazionalizzare, con l'apertura di almeno un nuovo mercato.

A partecipare all'investimento per 1 milione di euro anche ALIcrowd, il primo prodotto ELTIF di Venture Capital di Azimut Investments S.A., che consente agli investitori privati di accedere alle più interessanti startup e PMI innovative, protagoniste dello sviluppo tecnologico industriale e digitale Made in Italy. “L’Insurtech ha fatto il salto di qualità e ora è entrato in una nuova fase, più matura - dice Giorgio Campagnano, CEO e founder di MioAssicuratore.it - il successo della campagna e l'ingresso di investitori di qualità lo confermano”.

La raccolta prosegue verso il target di campagna di 1,25 milioni di euro che servirà a MioAssicuratore.it per continuare a innovare in questo comparto in grande ascesa. Tra i nuovi obiettivi quello di mettere a disposizione delle assicurazioni tradizionali il know how tecnologico che Mioassicuratore.it ha sviluppato in questi anni, creando un circolo virtuoso che favorisca innovazione e sviluppo.

“Crediamo che semplificare sia la strada per rendere accessibili a tutti gli strumenti assicurativi - conclude Campagnano - la tecnologia rappresenta in questo senso un facilitatore, siamo pronti a lavorare a nuovi tool che portino innovazione in un settore in forte crescita che oggi più che mai richiede una strategia che accompagni la crescita delle competenze digitali nella filiera e più sperimentazioni”.